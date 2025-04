Van Damme und Steven Seagal deuten zukünftige Zusammenarbeit an

HQ

Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal – zwei der größten Action-Ikonen der 80er und 90er Jahre – scheinen nach Jahrzehnten der Rivalität endlich das Kriegsbeil begraben zu haben. Van Damme tauchte kürzlich auf der Party von Seagals 73. Geburtstag auf, was er in einem Social-Media-Post mitteilte, in dem er sich bei ihm für ein großartiges Abendessen bedankte und ankündigte, dass eine wichtige Ankündigung auf dem Weg ist.

Bedeutet das, dass wir einen neuen Film mit diesen beiden Legenden in der Hauptrolle erwarten können? Vielleicht – und ehrlich gesagt, das wäre ziemlich großartig. Ihre Fehde ist der Stoff, aus dem Actionfilm-Legenden sind, denn Seagal hat Van Dammes Fähigkeiten in Interviews öffentlich in Frage gestellt, darunter eines mit Arsenio Hall.

Es gab sogar Gerüchte über eine angespannte Begegnung zwischen den beiden im Planet Hollywood in den 90er Jahren und Gerüchte, dass ihnen jeweils bis zu 200 Millionen SEK für einen tatsächlichen Kampf angeboten wurden.

Aber jetzt scheint das Eis zumindest zu tauen. Was ihr kommendes Projekt sein könnte, ist noch unklar, aber die Spekulationen laufen bereits um sich: ein Film-Team-Up, ein Martial-Arts-Projekt oder vielleicht etwas völlig Unerwartetes? Was auch immer es sein wird, es ist purer Nostalgie-Treibstoff für Fans des klassischen Actionkinos.