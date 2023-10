Van Damme hätte beinahe die Hauptrolle in The Fast and Furious gespielt, aber Vin Diesel hat das verhindert

HQ

In einem neuen Interview mit The Telegraph enthüllte der knallharte ehemalige Actionstar Jean-Claude Van Damme, dass ihm zu Beginn seiner Karriere angeboten wurde, in The Fast and the Furious aufzutreten. Etwas, das Vin Diesel anscheinend nicht zu schätzen wusste und blockiert haben soll.

"Sie wollen mich in Fast and Furious haben... Aber Vin Diesel sagte: 'Nein, ich will ihn nicht.' "

Warum, fragen Sie sich vielleicht? Es gab viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Vin Diesel ein gewisses Ego und ein Bedürfnis nach Kontrolle hat, etwas, das angeblich hinter einem Konflikt zwischen ihm und Jason Momoa und auch Dwayne Johnson vor einigen Jahren steckt. Vielleicht wollte er also einfach nicht, dass ihn ein weiterer ikonischer Muskelprotz am Set bedroht? Wer weiß.

Was denkst du und würdest du Van Damme gerne in Fast and Furious sehen?