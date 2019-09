Vampyr saugt Switch kurz vor Halloween leer

Dontnods Abenteuer Vampyr wurde im Sommer zum ersten Mal veröffentlicht (unsere Kritik zum Spiel könnt ihr hier nachlesen). Am 29. Oktober wird der Titel auf der Nintendo Switch landen, um pünktlich zu Halloween ein paar neue Spieler zu erschrecken. Auf der Nintendo Direct gab es in dieser Woche einen weiteren Trailer für das Spiel, das den unglücklichen Arzt Dr. Jonathan Reid in eine Reihe von prekären Zwickmühlen bringt. Vampyr spielt im Jahr 1918 in London und stellt eine Spielwelt dar, in denen eine Vampirplage die Menschen dahinrafft. Das Game hat seine Probleme, überrascht aber vor allem mit seinen komplexen Themen. Da Reid ein Vampir ist, hat er ständig die Wahl sich von Menschen zu ernähren, um selbst stärker zu werden, oder er beruft sich auf seinen Eid und hält andere am Leben.

