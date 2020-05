Vampirlady Cate Blanchett mischt vielleicht im Borderlands-Film mit

Im Februar bestätigte Gearbox die Arbeiten an einem Borderlands-Film und weil das Franchise nicht zuletzt dank Teil 3 richtig gut läuft, hat das Studio offenbar vor, in dieser Produktion richtig zu protzen. Das Hollywood-Magazin Variety hat zum Beispiel in Erfahrung gebracht, dass die Schauspielerin Cate Blanchett (bekannt aus mehreren Underworld-Filmen) aktuell mit Lionsgate Gespräche führt, um Lilith im Borderlands-Film zu spielen. Es ist momentan nicht klar, ob sie die Rolle tatsächlich bekommen wird, aber zumindest zeigt diese Anfrage, dass es sich hierbei wohl nicht um einen billigen B-Movie handelt, sondern dass Geld hinter dem Projekt steht.