Vampire: The Masquerade - Swansong verliert nächsten Monat seine Exklusivität im Epic Games Store

Nach dem Start auf PlayStation, Xbox und PC über die Epic Games Store im vergangenen Mai haben Nacon und Entwickler Big Bad Wolf angekündigt, dass Vampire: The Masquerade - Swansong seine PC-EGS-Exklusivität aufgeben und sein Debüt auf Steam nächsten Monat.

Wie in einer neuen Pressemitteilung erwähnt, wird das Spiel am 25. Mai zu Steam kommen, wo die Spieler in der Lage sein werden, die Geschichte um drei deutlich unterschiedliche Vampire fortzusetzen, während sie durch eine Welt voller Verschwörung, Machtkämpfe und Mord navigieren.

Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen und sich für die Steam-Edition interessieren, lesen Sie unbedingt unsere Rezension von Vampire: The Masquerade - Swansong hier.