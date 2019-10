Vampire: The Masquerade - Swansong startet 2021 mit Mischung aus Drama und Krimi

Das französische Entwicklerstudio Big Bad Wolf startete Anfang des Jahres eine Zusammenarbeit mit Paradox Interactive und den Rechteinhabern von Vampire: The Masquerade (White Wolf Entertainment). Am Wochenende enthüllte der Publisher auf einer Fan-Messe, dass dieses Spiel den Untertitel Swansong trägt und 2021 erscheinen soll.

Die Entwickler des episodischen Rollenspiels The Council werden Vampire: The Masquerade - Swansong nach ähnlichem Konzept aufbauen und sich eigenen Aussagen zufolge auf Dialoge und die Erzählung konzentrieren. Das Game soll zudem den Regeln und Spielmechaniken der fünften Ausgabe des Tabletop-Rollenspiels Vampire: The Masquerade folgen - darauf können Fans sicher gespannt sein.

In Swansong übernimmt der Spieler die Kontrolle über drei eigenständige Vampire, die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Camarilla-Sekte angehören (die Organisation hat sich dazu verpflichtet, den Frieden in der Vampirgemeinschaft zu wahren und zu verhindern, dass die Menschen den Vampiren auf die Schlüsse kommen). Die drei versuchen die Ordnung aufrechtzuerhalten, während sie sich mit Mordfällen und internen Machtkämpfen befassen. 2021 soll Vampire: The Masquerade - Swansong bereitstehen und an den Hype rund um Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 anschließen.