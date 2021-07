Vampire: The Masquerade - Swansong erst 2022

Vor lauter World-of-Darkness-Spielen fällt es aktuell gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Während der gestrigen Nacon Connect wurden Neuigkeiten zum "storylastigen Rollenspiel" Vampire: The Masquerade - Swansong präsentiert, das vom französischen Entwickler Big Bad Wolf stammt, den Machern des episodischen Adventure-RPGs The Council. Anders als ursprünglich angekündigt, soll der Schwanengesang nun erst im Februar 2022 beginnen. Die anvisierten Plattformen: PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.

Nicht zu verwechseln mit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Status mehr oder minder unbekannt), Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (Battle-Royale-Action) und den Visual Novels Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, Shadows of New York etc. können in Swansong drei Vampire gespielt werden, die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Camarilla-Geheimbunds angehören - einer Organisation, die den Frieden in der Vampirgemeinschaft wahren und ihre Spezies vor den Menschen verbergen möchte.

Ein neuer Trailer stellt mit dem 300 Jahre alten Galeb einen der drei Protagonisten vor: