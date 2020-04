Vampire: The Masquerade - Shadows of New York ergänzt Coteries of New York

Draw Distance hat uns mit Coteries of New York Ende letzten Jahres eine Visual Novel im Universum von Vampire: The Masquerade geliefert, das mit einigen spannenden Ideen auf sich aufmerksam machen konnte. Dieses Studio hat in den letzten Monaten eine vollwertige, eigenständige Erweiterung erarbeitet, die sie uns zu Ostern vorgestellt haben. In Shadows of New York spielen wir einen Vampir namens Lasombra, der den Tod eines mächtigen Vampir-Lords in New York untersuchen soll.

Zum Spielen ist es laut den Entwicklern nicht notwendig, die Handlung von Coteries of New York zu kennen (auch die Basisversion des Spiels braucht ihr nicht zum Spielen). Die Premiere der Standalone-Erweiterung ist für dieses Jahr geplant, doch das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Shadows of New York wird auf PC (Steam), Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch debütieren.