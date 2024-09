Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York startet nächste Woche

Wenn du Vampire, Visual Novels und etwas anderes magst, das mit einem V beginnt, an das ich im Moment nicht denken kann, dann solltest du nächste Woche die Augen offen halten, denn die Visual Novel-Trilogie Vampire: The Masquerade endet am 10. September.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York fasst die Geschichte zusammen, die mit Vampire: The Masquerade - Coteries of New York im Jahr 2019 begann. "Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York lädt Sie ein, in den dritten Teil dieser packenden Visual-Novel-Reihe einzutauchen, der vor der Kulisse des Big Apple spielt, der von übernatürlichen Intrigen nur so wimmelt", schreibt Entwickler Draw Distance.

In diesem dritten Teil wurden neue Spielmechaniken hinzugefügt, sowie zwei verschiedene Perspektiven, denen du folgen kannst. Es wird - wie man sich von einem Vampire: The Masquerade-Spiel vorstellen kann - auch eine Menge Vampirpolitik geben, in die man sich einmischen kann.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York erscheint am 10. September für PS4 (mit PS5-Kompatibilität), Xbox One (mit Xbox Series X/S-Kompatibilität) und PC über Steam.