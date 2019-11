Vampire: The Masquerade - Coteries of New York verzögert sich um eine Woche

Der polnische Entwickler Draw Distance hat einen brandneuen Trailer für Vampire: The Masquerade - Coteries of New York veröffentlicht, in dem sie uns über die verschiedenen Gefährten informieren, die wir zum Start des Spiels sehen werden. Apropos PC-Start, das ist der eigentliche Grund, warum wir heute von ihnen hören: Die Visual Novel wurde um eine Woche nach hinten verschoben. Als neues Datum zählt der 11. Dezember, Steam schaltet das Spiel aber erst gegen 18:00 Uhr frei. Die Konsolenversionen auf PS4, Nintendo Switch und Xbox One werden im ersten Quartal 2020 erwartet.

Die zusätzliche Woche fließt in die letzten Fehlerkorrekturen: "Wir haben uns vorgenommen, das Spiel etwas länger zu verbessern, da wir euch ein großartiges Produkt anbieten möchten und glauben, dass wir mit dieser Entscheidung diesem Ziel näher kommen", schreibt der Entwickler. Coteries of New York ist ein weiteres Spiel im dunklen Universum von Vampire: The Masquerade, das im nächsten Jahr hoffentlich durch Bloodlines 2 erweitert wird.

