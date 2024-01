Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zeigt viel Gameplay

HQ

Die Macher von Spielen wie "Dear Esther", "Amnesia: A Machine for Pigs" und "Everybody's Gone to the Rapture" von The Chinese Room haben sehr offen darüber gesprochen, wie die Entwicklung voranschreitet, und haben viele Details verraten, seit sie im letzten September Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 übernommen haben. Im Jahr 2024 gehen sie noch einen Schritt weiter.

Ich sage das, weil das Team ein Video veröffentlicht hat, in dem Community Manager Joshua Mathews und Project Creative Director Alex Skidmore mehrere Minuten Post-Alpha-Gameplay von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zeigen. Das meiste davon reden sie nur, also hat uns The Chinese Room auch einen Gameplay-Trailer gegeben, der fast drei Minuten Spielmaterial umfasst. Beides gibt uns einen Vorgeschmack auf die Story, das Schleichen, den Kampf und die Erkundung des Spiels.

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fans darauf reagieren, denn die Videos zeigen definitiv Aufnahmen eines Spiels, das noch nicht die eher auf Politur ausgerichtete Beta-Phase erreicht hat. Das bedeutet, dass Sie einige wackelige Physik, seltsame Beleuchtung, instabile Framerate und ein paar andere Dinge sehen werden, die Sie beheben können, bevor Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gegen Ende 2024 veröffentlicht wird.

HQ