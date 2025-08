Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird laut Art Director keinen Umfang auf GTA-Niveau haben

HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird keine weitläufige offene Welt haben, die du erkunden kannst. Stattdessen konzentriert sich Entwickler The Chinese Room mehr auf die Details seines kommenden RPGs.

In einem Gespräch mit Game Informer erklärte der Art Director von The Chinese Room, Ben Matthews, dass der Umfang nicht das Hauptverkaufsargument von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sein wird. "Eine Sache, auf die wir wirklich achten wollten, war die Quantität der Details vor dem Umfang", sagte er. "Wir machen kein GTA, es ist kein großes, weitläufiges Open-World-Spiel, bei dem der Horizont deine Grenzen sind. Das war etwas, worauf wir wirklich geachtet haben, um zu versuchen, alles so dicht wie möglich zu machen."

Der Chinesische Raum hat einige Dinge von früheren Entwicklern geändert, aber andere ist gleich geblieben. Der Protagonist zum Beispiel ist neu, aber das Setting bleibt die ursprüngliche Vision von Hardsuit Labs. Bloodlines 2 spielt in Seattle während der Weihnachtszeit.

"Es ist ein schöner Aufhänger", beschreibt Matthews. "Es ist diese schöne Gegenüberstellung von fröhlicher, menschlicher Welt und dunkler Vampirwelt", sagt er und zitiert die Eröffnung des Spiels. Phyre beginnt in einem alten, verfallenden Gebäude und taucht auf, um die helle Skyline von Seattle zu sehen. Phyre schläft seit 100 Jahren, also ist das ein erschütterndes Wiedererwachen."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint diesen Oktober für PC, Xbox Series X/S und PS5.