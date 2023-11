Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: The Masquerade - Bloodlines 2 Protagonist enthüllt

HQ

Das kommende RPG von The Chinese Room Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, hat gerade seinen Protagonisten enthüllt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Phyre, einem älteren Verwandten mit seiner eigenen Geschichte, während sie durch die dunkle Version von Seattle reisen.

Die Spieler werden in der Lage sein, das Geschlecht, den Clan und die Outfits von Phyre anzupassen, aber ansonsten sind sie ein eigenständiger Charakter, wie es aussieht. Wie IGN im Gespräch mit Narrative Designer Arone Le Bray herausfand, bekommt der Spieler mit dem dünnblütigen Vampir Fabien einen Gefährten, der den Spieler bewohnt und als eine Art Führer fungiert.

"Auch wenn du am Anfang nicht viel von dem verstehst, was vor sich geht, ist Fabien hier, um dir ein wenig zu helfen, diese Chiffre für dich zu sein, auch wenn es nicht dein Charakter ist", sagte Le Bray. "Du als Spieler bekommst diese Informationen immer noch zusammen mit Phyre."

Le Bray sprach auch darüber, dass das Spiel nicht unbedingt binäre gute und böse Entscheidungen haben wird, sondern den Spieler stattdessen zwischen "guten" und "schlechten" Entscheidungen wechseln lässt. "Wir wollten nicht, dass es sich so anfühlt, als könne man nur ein netter Mensch oder ein Idiot sein. Eines der Dinge, mit denen wir uns sehr früh beschäftigt haben, ist, wie wir das Gefühl vermitteln können, dass Phyre von Moment zu Moment die Kontrolle hat. Und wir haben uns angesehen, welche unterschiedlichen Reaktionen Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt haben würden, um immer noch das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wie können Sie dieses Ergebnis erzielen? Und nur weil ich mir ein bestimmtes Ergebnis wünsche, will ein anderer Spieler, der Phyre spielt, vielleicht nicht das gleiche Ergebnis, oder es ist ihm egal, ob er sich so verhält wie ich."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint nächsten Herbst.