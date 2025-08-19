Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 startet am 21. Oktober

HQ

Das Warten hat fast ein Ende, und wir meinen es diesmal ernst. Wie heute Abend beim Gamescom Opening Night Live-Showcase angekündigt, wird Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 am 21. Oktober erscheinen.

Die Fortsetzung des Kultklassikers Vampir-RPG hat einen turbulenten Entwicklungsverlauf hinter sich und wurde sogar von einer Veröffentlichung Anfang des Jahres verschoben. Aber jetzt ist es fast fertig, und wir haben sogar Details zum Vorbestellerbonus sowie einige zusätzliche Inhalte für diejenigen, die die Premium- und Deluxe-Versionen des Spiels kaufen möchten.

Das Basisspiel kostet 49,99 £/59,99 €, während die Deluxe-Version einen Preis von 58,50 £/69,99 € hat und die Premium Edition 74,99 £/89,99 € kostet. Die Deluxe Edition enthält das Santa Monica Memories Kosmetikpaket, das auch separat erworben werden kann.

Die Premium Edition enthält Santa Monica Memories sowie das Shadows and Silk Add-on, das den Spielern zwei neue Clans für Phyre bietet. Wenn man eine Version vorbestellt, erhält man die Bloodlines Nostalgia Jukebox, einen In-Game-Gegenstand, der mit Originalmusik aus dem Original Vampire: The Masquerade - Bloodlines geliefert wird.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober für Xbox Series X/S, PS5 und PC.