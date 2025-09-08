Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Rückerstattungen, die nach der Ankündigung bezahlter Clans angeboten werden, sorgen für Frustration

HQ

Publisher Paradox und Entwickler The Chinese Room haben bekannt gegeben, dass sie jetzt Rückerstattungen für alle anbieten, die Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gekauft haben und von der kürzlichen Enthüllung unbeeindruckt waren, dass zwei der sechs spielbaren Clans möglicherweise zusätzliche finanzielle Investitionen benötigen, um auf sie zugreifen zu können.

Die Entscheidung fiel, da die beiden Clans ursprünglich als Post-Launch-Ergänzungen für das Spiel geplant waren, als Hardsuit Labs für die Entwicklung verantwortlich war, aber als The Chinese Room übernahm, entschied man sich, sie bei der Veröffentlichung aufzunehmen, aber immer noch zu einem Premium-Aufpreis.

Dies wird anscheinend nicht mehr der Fall sein, da der Community-Entwickler DebbieElla in einem Discord -Beitrag (danke, Eurogamer) erwähnt hat, dass Änderungen kommen und dass alle neuen Details am 17. September bekannt gegeben werden.

"Wir arbeiten hart an den Anpassungen, die wir versprochen haben, und wir werden Ihnen am 17. September alle Details mitteilen können. Bedeutende Änderungen wie diese sind mit vielen beweglichen Teilen verbunden, und wir wollen sicherstellen, dass wir es mit dieser Änderung richtig machen.

"Jeder, der die Premium Edition über den PlayStation Store vorbestellt hat, wird ab Montag, dem 8. September, kontaktiert und erstattet eine Rückerstattung. Ihr könnt euer Exemplar der Premium Edition später noch vor der Veröffentlichung am 21. Oktober vorbestellen. Bitte beachten Sie, dass dies ein bewusster erster Schritt in unserem geplanten Vorgehen bis zum 17. September ist, um Ihnen bei der Veröffentlichung das bestmögliche Erlebnis zu bieten."

Der Haken an der Sache ist, dass dies nur speziell für die Premium Edition des Spiels auf PlayStation gilt, da die anderen Versionen von den Änderungen nicht betroffen sind. Es ist unklar, wie diese Clans jetzt angeboten werden, aber um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was im Spiel kommen wird, lest unsere aktuelle Vorschau hier.