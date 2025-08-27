Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 möglicherweise kostenpflichtige DLC-Clans zurückgehen

HQ

Das Veröffentlichungsdatum von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 steht fest, und während sich viele Fans über die Nachricht freuen, dass sie das Spiel bald spielen können, kritisieren andere The Chinese Room und Paradox für die Aufnahme von kostenpflichtigen DLC-Clans, auf die auch per Vorbestellung zugegriffen werden kann.

Da Clans im Wesentlichen die Klassen oder Ursprünge des Spiels sind, waren die Leute nicht glücklich darüber, dass sie hinter einer Paywall eingesperrt waren. Wie jedoch auf ResetEra entdeckt (und von GamesRadar berichtet) werden Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 möglicherweise nicht mehr lange an dieser DLC-Clanstrategie festhalten.

"Wir hören auf euer Feedback zum Zugang der Lasombra- und Toreador-Clans und nehmen vor der Veröffentlichung Anpassungen vor, um dies widerzuspiegeln", heißt es in einem Beitrag von DebbieElla, der Entwicklerin der Paradox-Community. "Wir werden so schnell wie möglich weitere Informationen darüber bekannt geben, was das bedeutet."

Es wäre zwar großartig, wenn die kostenpflichtigen DLC-Clans für alle kostenlos würden, aber wir sind uns nicht sicher, ob das passieren wird, da Paradox das potenzielle Geld sicherlich nicht verlieren möchte. Andererseits wird die schlechte Publicity durch diesen Schritt sicherlich schmerzen, da RPG-Fans immer frustrierter über die Paywall werden, die ihnen für Inhalte in einem Einzelspielerspiel zur Verfügung steht.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wenn ihr ein paar erste Eindrücke vom Spiel haben wollt, schaut euch unsere Vorschau hier an.