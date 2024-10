Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 im Vergleich zu Dishonored von den Testspielern

HQ

Das Sequel des beliebten Rollenspiels Vampire: The Masquerade war ursprünglich für 2020 geplant. Doch Paradox hatte, um es milde auszudrücken, einige Schwierigkeiten bei der Entwicklung. Im September des letzten Jahres wurde die Verantwortung für die Entwicklung an The Chinese Room übertragen, mit der Absicht, das Spiel in der ersten Jahreshälfte 2025 zu veröffentlichen.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz sprach Paradox-CEO Matthias Lilja darüber, wie das Spiel jetzt aussieht und was die Leute erwarten können. "Wenn ein Spiel schon einige Jahre lang mit einem großen Team in Seattle läuft, bevor wir es verlegt haben... Es mag kommerzielle Herausforderungen geben, aber wir mochten die Richtung", sagte er.

"Es ist ein bisschen mehr ein Action-RPG, aber sehr tief in der Geschichte verwurzelt, in dem Sinne, dass man in World of Darkness ein Vampir ist... Leute, die es gesehen haben, sprechen über Dishonored."

Ein Vampir-RPG Dishonored klingt auf jeden Fall cool, und wir müssen nur hoffen, dass es Arkane Lyons neuem Blade-Spiel nicht auf die Füße tritt, wann auch immer es erscheinen wird. So oder so, hoffentlich können wir bald sehen, was wir mit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bekommen.