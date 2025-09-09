Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hat einige fehlerverzeihende PC-Anforderungen

HQ

Die PC-Spezifikationen von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wurden enthüllt, und für alle, die hoffen, dass ein älteres Rig immer noch moderne Spiele spielen kann, haben Sie Glück. Entwickler The Chinese Room war mit seinen minimalen und empfohlenen Spezifikationen ziemlich gnädig, und Sie müssen auch Ihre Festplatte nicht ausmisten.

Laut der offiziellen Steam-Seite des Spiels sehen wir, dass Sie nur 30 GB Speicherplatz benötigen, um es zu installieren, und wenn Sie einfach nur über die Runden kommen wollen, benötigen Sie nur 8 GB RAM, eine Intel Core i3-8350K oder AMD Ryzen 3 3300X CPU sowie eine Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 oder Intel Arc A580.

Recommended dreht die Dinge eine Stufe höher, aber nicht viel. Du benötigst 16 GB RAM, eine Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 5 5600X CPU und eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT GPU. Die meisten dieser Produkte sind zu diesem Zeitpunkt Jahre alt, und wenn Sie also irgendeine Art von modernem Rig haben, werden Sie mit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gut zurechtkommen. Es ist erwähnenswert, dass diese Spezifikationen uns nicht sagen, mit welcher Auflösung oder Bildrate das Spiel laufen wird, so dass wir möglicherweise bis zum Ende der Veröffentlichung warten müssen, um diese Informationen zu erhalten.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober für Xbox Series X/S, PS5 und PC.