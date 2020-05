Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 beweist: Auch Vampire können tanzen

Heute Abend hat Xbox eine halbe Stunde lang über neue Spiele gesprochen, die auf der kommenden Xbox Series X laufen. Der Showcase hat einige vielversprechende Titel gezeigt, darunter auch die bevorstehende Fortsetzung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines aus dem Jahr 2004. Der offizielle Nachfolger wird später in diesem Jahr auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden und es gab einen brandneuen Trailer, in denen sich Vampire auf der Tanzfläche gegenüberstanden. Groovey.

