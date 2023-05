Vampire: The Masquerade - Bloodhunt wird nicht weiterentwickelt

HQ

Obwohl das Spiel erst vor 12 Monaten auf den Markt kam, hat Entwickler Sharkmob angekündigt, dass Vampire: The Masquerade - Bloodhunt nicht weiter entwickelt wird, da das Live-Service-Spiel noch nicht die "kritische Masse" erreicht hat, die für die Aufrechterhaltung der Entwicklung erforderlich ist.

Wie in einer Erklärung erwähnt, hat der Entwickler angekündigt, dass die Server für das Spiel weiterhin betrieben werden, und zwar so lange, wie es eine aktive Community für das Spiel gibt. Und in diesem Sinne hat Sharkmob ein paar letzte Features versprochen, die sicherstellen sollen, dass das Spiel auch in Zukunft interessant bleibt, darunter ein Spielerabstimmungssystem im Spiel, um neue Dinge freizuschalten, die im letzten geplanten Patch für den Titel debütieren werden.

In Zukunft werden Patches jedoch nur noch der Wartung dienen, und Sharkmob beabsichtigt, die echte Währung in Bloodhunt am 26. September zu deaktivieren. Zugegeben, vor diesem Datum wird ein Token-System eingeführt, um sicherzustellen, dass die Spieler weiterhin neue kosmetische Gegenstände verdienen können.

Abschließend fügte Sharkmob hinzu: "Wir sind zwar genauso traurig wie ihr, dass die Entwicklung von Bloodhunt nun zu Ende gegangen ist, aber bitte wisst, dass dies eine schwierige Entscheidung war, und wir nehmen diese Erfahrung mit in die Entwicklung kommender Spiele."