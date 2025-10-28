Vampire: The Masquerade - Bloodhunt wird am 28. April 2026 abgeschaltet

HQ

Eine schwierige Zeit, um ein Fan von Vampire: The Masquerade zu sein, oder? Bloodlines 2 scheint einfach nicht das Spiel zu sein, das sich die Fans des Originals gewünscht haben, und jetzt wird das Battle-Royale-Spin-off Vampire: The Masquerade - Bloodhunt nächstes Jahr eingestellt.

Wie auf der offiziellen Website des Spiels angekündigt, hat Entwickler Sharkmob Games enthüllt, dass wir nur noch wenige Monate haben, um die Dunkelheit in den Straßen von Prag zu durchstreifen. Die Token-Käufe wurden bereits aus dem Spiel entfernt, obwohl es bis zum Enddatum am 28. April 2026 spielbar bleiben wird, wo es nicht mehr auf PC oder PS5 verfügbar sein wird.

"Als wir zum ersten Mal die Straßen von Prag für Sie öffneten, konnten wir nur hoffen, dass die Nächte, die Sie dort verbracht haben, die Erinnerungen schaffen würden, die sie geschaffen haben. Von den Schlachten, die auf den Dächern ausgetragen wurden, bis hin zu den Freundschaften, die im Chaos geschlossen wurden, hat Bloodhunt auf unzählige unvergessliche Arten durch euch gelebt", heißt es in dem Beitrag auf der Website von Sharkmob. "Euer Feedback, eure Kreativität und euer Enthusiasmus für unser Spiel haben uns die Welt bedeutet. Doch trotz euch, unserer großartigen Community, hat die aktuelle Spielerpopulation ein Niveau erreicht, auf dem es nicht mehr tragbar ist, die Server am Laufen zu halten. Das hat uns zu der schwierigen Entscheidung veranlasst, Bloodhunt offline zu nehmen."

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ist in den frühen 2020er Jahren auf den Battle-Royale-Trend aufgesprungen und wurde erstmals 2022 veröffentlicht. Zwei Jahre später wurde bekannt, dass es keine Updates mehr geben würde, und wenn wir einen Blick auf die SteamDB-Zahlen werfen, wird klar, warum es jetzt endgültig abgeschaltet wird. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt zieht täglich rund 500 Spieler an, was heute einfach nicht ausreicht, um ein Live-Service-Erlebnis am Laufen zu halten.