Vampire: The Masquerade - Bloodhunt labt noch dieses Jahr an PS5-Spielern

Sharkmob möchte Vampire: The Masquerade - Bloodhunt auf die PS5 portieren. Der Free-to-Play-Titel hat diese Woche ganz frisch die Early-Access-Entwicklung auf Steam eingeleitet und in dieser unfertigen Form soll das Actionspiel bis Ende des Jahres auch auf der PS5 erscheinen, hieß es am Donnerstagabend im Playstation-Livestream. Weitere Informationen gibt es nicht. In Bloodhunt versuchen bis zu 45 Spieler aus verschiedenen Vampir-Clans der Vampire-The-Masquerade-Vorlage, am Ende der aktuellen Runde die oder der letzte Überlebende zu sein. Neben menschlichen Spielern gibt es KI-Feinde und hilflose Opfer, an denen man sich laben kann.