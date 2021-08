HQ

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt wurde während des Opening-Night-Live-Streams mit einem beeindruckenden Trailer versehen, der schicke Lichteffekte und heftige Action mischt. Es wurde außerdem bestätigt, dass der Titel am 7. September in die Early-Access-Phase auf Steam einsteigen wird, falls ihr euch das Battle-Royale-Versteckspiel selbst anschauen wollt. Der Titel spielt in Prag, wo ihr einen Vampir spielt, der sich unter Menschen mischt, um andere Jäger in die Irre zu führen.