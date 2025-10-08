Vampire Survivors wird diesen Herbst sein Online-Koop-Update erhalten

HQ

Gute Nachrichten, Vampire Survivors Fans. Entwickler Poncle hat enthüllt, dass das lang ersehnte Online-Koop-Update für das erfolgreiche Indie-Spiel bald da ist. Ein neuer Trailer wurde veröffentlicht, in dem enthüllt wird, dass dieses Update bereits im Herbst erscheinen wird, was bedeutet, dass ihr euch in den kommenden Wochen (wir kennen das genaue Datum für die Ankunft des Updates noch nicht) mit drei Freunden zusammenschließen könnt, um Horden von Blutsaugern zu vernichten.

Dies wird als Teil von Version 1.14 für das Spiel kommen, und es ist auch nur die nächste Phase der Unterstützung für den Titel, da eine Art Roadmap erstellt wurde, in der Poncle in den kommenden Wochen Ankündigungen machen wird.

Die nächste, deren genaue Natur noch nicht bestätigt ist, wird versuchen, "endlich eine brennende Frage zu beantworten, die tausende Male gestellt wurde", was bedeutet, dass Sie auf jeden Fall auf die nächste "Karte" auf dieser Roadmap gespannt sein sollten, die umgedreht wird.

Um einen Vorgeschmack auf die Koop-Action zu bekommen, solltet ihr euch den neuesten Trailer zum Spiel unten ansehen.