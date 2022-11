Vampire Survivors war das meistgespielte Spiel von Steam Deck in diesem Oktober

HQ

Valve hat eine Liste veröffentlicht, die die meistgespielten Spiele auf dem Steam Deck innerhalb des Monats Oktober zeigt. Passenderweise war Vampire Survivors für den gruseligsten Monat des Jahres der meistgespielte Titel des Monats, obwohl Elden Ring und Cyberpunk 2077 auf den Plätzen zwei und drei nahe kamen.

Was die Titel betrifft, die den Rest der Top Ten ausmachten, waren sie; Stardew Valley, No Man's Sky, Fallout 4, Hades, Persona 5 Royal, The Elder Scrolls V: Skyrim und Grand Theft Auto V.

Valve enthüllte auch eine Liste der Top-Ten-Spiele nach täglicher durchschnittlicher Benutzerzahl, und Überraschung, Vampire Survivors toppte das auch. Diese Liste war jedoch etwas anders, da Persona 5 Royal den zweiten Platz belegte, Uncharted: Legacy of Thieves Collection den dritten Platz, während Gotham Knights, Potionomics, Coral Island, Mount & Blade II: Bannerlord, Victoria 3, Triangle Strategy und Signalis den Rest der Top Ten ausmachten.