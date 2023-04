Vampire Survivors, um eine animierte TV-Show zu werden

HQ

Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: John Wick-Schöpfer Derek Kolstad ist extrem damit beschäftigt, Filme und Fernsehserien zu machen, die auf Videospielen basieren, aber er hat immer noch nicht genug.

Das Medienunternehmen Story Kitchen (unter der Leitung von Kolstad, dem Co-Produzenten des Sonic the Hedgehog-Films, Dmitri Johnson, und dem ehemaligen APA-Agenten/Partner Mike Goldberg) und der Entwickler Luca "Poncle" Galante haben angekündigt, dass sie eine animierte TV-Serie basierend auf Vampire Survivors machen. Das ist so ziemlich alles, was wir bisher wissen, also wird nur die Zeit zeigen, ob dies etwas Ähnliches wie Arcane sein wird oder am Ende eine der vielen vergessenen Shows sein wird, die auf beliebten Spiele-Franchises basieren.