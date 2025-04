Vampire Survivors - Smaragd-Diorama jetzt verfügbar

HQ

Die Tage der verrückten Kollaborationen sind noch nicht vorbei und mit Emerald Diorama, der neuesten in der langen Reihe von Vampire Survivors -Erweiterungen, ist es an der Zeit, dass ein Haufen SaGa-Charaktere in die pixelige Welt der Spiele eintaucht. Ja, Sie haben richtig gelesen. Vampire Survivors hat sich mit Square Enix zusammengetan, um das völlig kostenlose Emerald Diorama zu veröffentlichen, das von SaGa Emerald Beyond inspiriert ist.

Die Erweiterung führt mehr als 12 neue spielbare Charaktere aus der SaGa-Reihe ein, darunter Tsunanori Mido, Ameya Aisling, Bonnie und Formina sowie Diva No. 5. Darüber hinaus gibt es über 16 neue Waffen und das neue "Glimmer"-System, bei dem du während des Spiels zufällig neue Spezialtechniken lernst. Natürlich wurde auch der Soundtrack mit einem ganzen Arsenal an Songs aus SaGa Emerald Beyond erweitert.

Spielen Sie immer noch Vampire Survivors und werden Sie diese neue Erweiterung spielen?