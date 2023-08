Vampire Survivors kann einen speziellen Director's Cut haben

HQ

Vampire Survivors scheint einen geheimen Director's Cut zu haben, mit neuen Karten, spielbaren Charakteren und mehr, aber es besteht die Möglichkeit, dass es nie veröffentlicht wird.

Der Director's Cut des wahnsinnig beliebten Spiels wurde auf Twitter von LaurakBuzz enthüllt. Sie teilte Bilder und ein Video, in dem sie das Spiel spielte, und berichtete, dass sie an einem Event teilgenommen hatte, bei dem der kommende Koop-Modus vorgestellt werden sollte.

Was sie jedoch im Director's Cut sah, unterschied sich drastisch vom Basisspiel, weshalb sie sich in die sozialen Medien stürzte, um darüber zu posten. Ihr wurde von den Entwicklern gesagt, dass diese Version veröffentlicht werden kann oder auch nicht, also freuen Sie sich noch nicht zu sehr auf all diese zusätzlichen Inhalte.