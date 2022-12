Vampire Survivors erreicht 1 Million Downloads auf Mobilgeräten

HQ

Während es im Early Access sehr beliebt war, war es das erste Mal, als die vollständige Veröffentlichung von Vampire Survivors im Oktober auf Steam und Xbox Game Pass erschien, dass das Casual-Rogue-Lite-Spiel wirklich abhob.

Seitdem hat das billige, aber wahnsinnig süchtig machende Spiel sowohl von Spielern als auch von Kritikern hohes Lob erhalten, und auf vielen Websites wurde es sogar in verschiedene Game of the Year-Listen aufgenommen.

Jetzt berichtet Gamesindustry.biz, dass das Spiel einen weiteren beeindruckenden Meilenstein erreicht hat, da der neu veröffentlichte mobile Port seit seiner Bereitstellung am 8. Dezember mehr als eine Million Mal heruntergeladen wurde.

Die Downloads sind ziemlich stark zwischen App Store (562.000 Installationen) und Google Play (585.000) aufgeteilt, während die mobile Version besonders in Gebieten wie den USA, Russland, Südkorea, Taiwan, Japan und Spanien beliebt ist.

Während Vampire Survivors auf PC und Konsole 3,99 £ / 4,99 € kostet, ist es auf Mobilgeräten völlig kostenlos.