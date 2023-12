Vampire Survivors Der nächste DLC sieht das Spiel mit Among Us

HQ

Among Us hat kürzlich eine große Crossover-Kollaboration erhalten, bei der eine ganze Reihe von Indie-Titeln in Form von Kosmetika in das Spiel der sozialen Deduktion eingestiegen sind. Es scheint, als würde dieses Crossover in beide Richtungen funktionieren, da jetzt Vampire Survivors-Entwickler Poncle enthüllt hat, dass sich der nächste DLC für das beliebte Spiel tatsächlich um Among Us drehen wird.

Der als Emergency Meeting-DLC bekannte DLC wird in die gleichen Fußstapfen treten wie die ersten beiden DLCs des Spiels und neue Waffen, Charaktere, Musik sowie zusätzliche Mechaniken und Überraschungen enthalten, die ein Among Us-Flair versprechen. Insbesondere können wir uns auf neun Charaktere, 15 Waffen, 1 Stage, 20 Freischaltungen im Spiel und ein Abenteuer freuen.

Das Beste an all dem ist, dass es auf allen Plattformen erscheinen wird, auf denen Vampire Survivors derzeit verfügbar ist, eine Woche vor Weihnachten am 18. Dezember, und nur £ 1,99 / € 2,49 kosten wird.

Über den DLC und wie er entstanden ist, heißt es in der FAQ: "Wir sind mit den wunderbaren Among Us-Entwicklern Innersloth befreundet, wir haben uns ein wenig über das Konzept eines kollaborativen DLCs unterhalten, einen Haufen Papierkram erledigt, dann einen Haufen Entwicklungsarbeit, und der Rest ist Geschichte, die ihr bald spielen könnt."

Es wird auch darauf hingewiesen, dass der DLC keine Among Us-Kenntnisse erfordert, um gespielt zu werden, aber er wird viele Referenzen und Elemente aus diesem Spiel enthalten. Seht euch unten den Trailer zum DLC an.