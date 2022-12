Vampire Survivors bekommt nächste Woche seinen ersten DLC

HQ

Poncle, der Entwickler hinter Vampire Survivors, hat angekündigt, dass der allererste DLC für das Spiel bereits nächste Woche erscheinen wird. Bekannt als Legacy of the Moonspell, wird der DLC eine Reihe neuer Ergänzungen bringen, darunter Charaktere, Monster, Waffen, Stufen und mehr.

Die genauen Neuzugänge für den DLC, die am 15. Dezember debütieren, umfassen insgesamt acht neue Charaktere (Miang Moonspell, Menya Moonspell, Syuuto Moonspell, Babi-Onna und vier weitere unangekündigte Personen) sowie 13 neue Waffen wie den Silver Wind-Stab und die Four Seasons-Kugeln, die alle auf der Mt. Moonspell-Stufe stehen. Sechs neue Musiktitel und mehr Monster, denen man sich stellen und überleben muss.

Was die Beschreibung des DLC betrifft, so enthält die Steam-Liste Folgendes: "In östlichen Ländern ist ein Clan gefallen. Die Mondzauber, einst wachsame Wächter eines zauberhaften Tals in den Bergen, wurden von Horden von Yokai und Oni überrannt. Obwohl tückisch, kann dieser Bienenstock der spektralen Aktivität einen Hinweis auf den Standort eines Vampirs geben. Wenn nicht, wird es zumindest unterhaltsam sein, dabei Tausende von eigensinnigen Geistern zu besiegen."

Werdet ihr nach Mt. Moonspell fahren, wenn der DLC nächste Woche debütiert?