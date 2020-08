Vampire - Bloodlines 2 saugt Creative Director leer, Narrative Director verlässt Studio

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hätte eigentlich schon Ende 2019 veröffentlicht werden sollen, doch vor nicht allzu langer Zeit wurde das Rollenspiel auf das Jahr 2021 verschoben. Immerhin dürfen Spieler mittlerweile fest mit Ports für Playstation 5 und Xbox Series X rechnen, doch dass sich das Entwicklerstudio in Probleme verrannt hat, wird nichtsdestotrotz klar.

Neben der Umstellung auf die Heimarbeit, die bei allem Verständnis aktuell auch gern als Ausrede genutzt wird, scheinen bei Hardsuit Labs noch ein paar weitere Dinge in Schieflage geraten zu sein. Aus diesem Grund musste Paradox Interactive nun hart durchgreifen und zwei führende Manager aus dem Team entfernen. Der Lead Narrative Designer Brian Mitsoda, sowie der Creative Director Ka'ai Cluney seien ab sofort jedenfalls nicht länger ein Teil des Teams, schreibt Paradox in einem Beitrag auf ihrer offiziellen Webseite.

Cluney wurde durch Alexandre Mandryka ersetzt, einen Branchenveteranen, der zuvor an Assassin's Creed, Warhammer 40.000, Far Cry und anderen Spielen gearbeitet hat. Er tritt dem Team als "Creative Consultant" bei und übernimmt somit die stellvertretende Rolle des Creative Directors, um die abschließende Entwicklungsphase zu einem Abschluss zu bringen. Allzu große Änderungen werden jetzt also nicht mehr erwartet, die Arbeit muss nur noch ansprechend präsentiert werden. Warum Mitsoda und Cluney die Hardsuit Labs verlassen mussten, wird in der Erklärung übrigens nicht erläutert. Paradox schreibt lediglich, dass es eine "gemeinsame Entscheidung" der Beteiligten war.