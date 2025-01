Vampir-Vigilanten übernehmen das Kommando im The Blood of Dawnwalker Trailer

Das Team von Rebel Wolves, das sich aus AAA-RPG-Veteranen zusammensetzt, darunter der Regisseur von The Witcher 3: Wild Hunt, hat den Cinematic-Trailer und den Gameplay-Tease für The Blood of Dawnwalker, ein neues Action-RPG rund um Vampire, veröffentlicht.

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1347 n. Chr., irgendwo in den Karpaten - einem Gebirge in Europa. Unser Protagonist wird von einer lokalen Behörde und seinen Männern verfolgt, während er versucht, seine von der Pest geplagte Schwester zu retten.

Eine Bande lokaler Vampire reißt die Männer dann buchstäblich in Fetzen, bevor sie die Schwester des Protagonisten in einen Vampir verwandelt. Wir sind uns nicht sicher, ob wir vampirische Kräfte im Spiel haben werden, da im Teaser vieles davon bei Tageslicht stattfindet.

Eines ist sicher, diese Gesellschaft wird anders sein als alle anderen in Europa, denn am Ende des Cinematic-Trailers beschließen die Vampire, die Macht zu übernehmen, und versprechen, dass die Dinge für jeden anders sein werden.

Schaut euch den Trailer unten selbst an und haltet Ausschau nach der vollständigen Gameplay-Enthüllung, die diesen Sommer erscheint.