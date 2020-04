Valves neue Version von Artifact enthält Einzelspielerkampagne

Früher herrschte Konsens darüber, dass Valves selbst veröffentlichte Spiele ein großer Erfolg werden würden, was sich im Falle von Counter-Strike: Global Offensive,...

Artifact von Valve rutscht bei Spielerzahl in dreistellige Gefilde

am 18. Februar 2019 um 09:17 NEWS. Von Christian Gaca

An diesem Punkt warten wir alle auf das nächste große Spiel von Valve, damit das Unternehmen als Entwickler wieder in die Position kommt, an der es sich früher befand....