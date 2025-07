Valves Gabe Newell verrät seinen Tagesablauf und er ist so süß, wie man es erwarten würde

HQ

Wenn man bedenkt, wie viel Geld er verdient hat, und die Tatsache, dass wir heutzutage nicht mehr viel von ihm sehen oder hören, könnte man meinen, dass Gabe Newell nur auf großen Haufen Geld herumlungert. Aber er hat kürzlich seinen Tagesablauf erklärt, und es hört sich so an, als würde er sehr aktiv bleiben.

Der Valve-CEO hat sich kürzlich für ein seltenes Interview mit dem YouTuber Zalkar Saliev zusammengesetzt, in dem er erklärt, was er täglich tut. Zuerst steht Gabe auf, genau wie wir. So nachvollziehbar. Dann macht er etwas Arbeit. Dann geht er tauchen, was wahrscheinlich der Punkt ist, an dem sich die meisten von uns in unseren täglichen Routinen von Gabe unterscheiden.

Nach etwas mehr Arbeit und vielleicht einem zweiten Tauchgang oder einem Besuch im Fitnessstudio ist er fertig. Gabe sagt, dass er sieben Tage die Woche arbeitet, aber ein schönes Gefühl, das er in dem Video hinzufügt, ist, dass sich Arbeit für ihn wirklich nicht mehr wie Arbeit anfühlt.

"Die Dinge, die ich jeden Tag tun kann, sind super toll", sagte er. "Ich habe es schon einmal gesagt, aber wenn man in Rente geht, möchte man aufhören, seinen schrecklichen Job zu machen, und das tun, was am meisten Spaß macht und unterhaltsam ist. In diesem Sinne bin ich schon lange im Ruhestand."

Gabe scheint seine Zeit zwischen Valve und einer Vielzahl anderer Unternehmen und Projekte aufzuteilen. Er bezog sich auf ein Unternehmen, das an einem Gerät arbeitet, mit dem man Krankheitserreger in der Luft sehen kann, und er entwickelt auch Gehirn-Computer-Schnittstellen. Bei einer so abwechslungsreichen Arbeit ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass jeder Tag ziemlich aufregend ist. Außerdem lebt Gabe auf einem Boot, wodurch er es schafft, die Zeit zu finden, zweimal am Tag tauchen zu gehen.