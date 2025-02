Valves Deadlock erfährt seine bisher größte Gameplay-Änderung

HQ

Valves Deadlock bleibt im Early Access, was bedeutet, dass das Spiel jederzeit geändert werden kann. Neue Helden werden hinzugefügt, neue Gegenstände sowie Buffs und Nerfs werden die Meta ständig verändern, und vor kurzem bietet eine Änderung an der Spielkarte die bisher wohl größte Änderung für den MOBA/Helden-Shooter an.

Wie in einem neuen Beitrag auf Steam erklärt, wurde die gesamte Karte für Deadlock überarbeitet, wodurch die Gesamtzahl der Lanes im Spiel von vier auf drei reduziert wurde. Da immer noch sechs Spieler in jedem Team sind, bedeutet das, dass auf den Lanes nicht mehr zwei Personen alleine unterwegs sein müssen, sondern ihr euch in drei Duo-Lanes zusammenschließen könnt.

Neue Pfade, Lager, Grafiken und mehr wurden hinzugefügt, um diese Änderungen widerzuspiegeln, und es scheint, dass die Leute bereits nostalgisch werden, wenn sie sich an das Deadlock von einst erinnern. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für Deadlock festgelegt, aber da das Spiel größere Änderungen wie diese vornimmt, scheint es näher dran zu sein, poliert zu werden.