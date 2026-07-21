Valve wird wahrscheinlich keine exklusiven Steam Machine-Spiele machen

HQ

Mit der Veröffentlichung der Steam Machine ist Valve offiziell in das Konsolenspiel eingestiegen. Oder, genauer gesagt, das Unternehmen ist in den Bereich "Gaming im Wohnzimmer" eingestiegen, denn die Steam Machine ist im Grunde ein würfelförmiger PC, der alle deine Spiele über SteamOS abspielt. Da Valve nun potenziell mit Xbox, PlayStation und sogar teilweise Nintendo konkurrieren kann, fragen Sie sich vielleicht, ob es den Mustern anderer Plattformbesitzer folgen wird.

Eine Sache, die Valve laut Ingenieur Pierre-Loup Griffais nicht tun wird, ist, exklusive Spiele nur für die Steam Machine zu produzieren, um mehr Einheiten zu verkaufen. "Zu beschränken, wo Leute ein Spiel spielen dürfen, ist meiner Meinung nach kein gutes Modell, zumindest nicht für uns. Wir sind viel mehr daran interessiert, den gesamten PC-Katalog als unsere 'Launch-Exklusivität' zu haben", sagte Griffais gegenüber Bloomberg.

Außerdem ist Valve ziemlich zufrieden damit, Spiele nicht-exklusiv zu halten, da andere Hersteller so frei Geräte wie Steam Machine erstellen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie nicht die gleichen Spiele haben. "Wir möchten, dass es für andere Hardwarehersteller weiterhin praktikabel ist, Dinge wie die Steam Machine entweder mit höherer Leistung oder mit einem anderen Funktionsumfang anzubieten", sagte der Valve-Kollege Yazan Aldehayyat.

"Wir betrachten es aus einer langfristigen Perspektive. Jemand, der einen dieser PCs entwickelt, könnte tatsächlich eine bedeutende Innovation schaffen, die für zukünftige PC-Projekte wirklich wichtig ist, die so universell wird und das Erlebnis so weit voranbringt, dass das Erlebnis jetzt für alle besser ist und dann vielleicht mehr Spiele kaufen", fügte Griffais hinzu.

Valve scheint momentan keine großen Probleme beim Shiften von Steam Machines zu haben. Trotz seines hohen Preises erlaubt der GabeCube derzeit nur Käufe über reservierte Slots. Du gibst deine E-Mail über den Steam Store ein, meltest dein Interesse und hoffst dann, dass du das Glück hast, 1000+ $ auszugeben. Was für eine Welt.