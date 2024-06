Valve wird in Großbritannien auf 656 Millionen Pfund verklagt

HQ

Valve wurde beschuldigt, den Wettbewerb auf dem PC-Markt auszuschalten, so eine neue Klage, die beim Competition Appeal Tribunal in London eingereicht wurde. In der Klage wird behauptet, dass Valve - der Eigentümer des riesigen digitalen Marktplatzes Steam - Spieleverlage gezwungen hat, "Preisparitätsverpflichtungen" zu unterzeichnen, die verhindern, dass Titel auf konkurrierenden Plattformen billig verkauft werden.

In der Klage wird dann behauptet, dass dies es Valve ermöglicht hat, bis zu 30 % auf überhöhte Provisionen zu erheben, wodurch die Spieler zu viel für Add-ons und Spiele bezahlen müssen. Valve wird beschuldigt, sechs Jahre lang gegen britisches Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben.

Steam war schon immer der dominierende digitale PC-Marktplatz, aber wenn man sich die Konkurrenz ansieht, ist es nicht schwer zu erkennen, warum Valve an der Spitze bleibt. Hardcore-Steam-Fanboys und die Tatsache, dass viele andere digitale Marktplätze nicht die gleiche Vielfalt und Funktionen bieten können, bedeuten, dass Steam König bleibt, ob fair oder unfair.

Glaubst du, dass Steam zu dominant ist?

Danke, BBC.