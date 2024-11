Valve wird beschuldigt, Hassreden von der weltweit führenden Anti-Hass-Organisation zugelassen zu haben

HQ

Steam ist eine ziemlich offene Plattform, und so kann man dort eine Menge Sachen finden, darunter auch einige hasserfüllte Communities, wie es scheint. Laut einem Bericht der Anti-Defamation League, der die "Gesamtheit" von Steam analysierte, einschließlich 458 Millionen Benutzerprofilen, 152 Millionen Gruppen- und Profil-Avatar-Bildern und über 600 Millionen Kommentaren zu Benutzerprofilen und Gruppen, wurden fast 2 Millionen extremistische oder hasserfüllte Inhalte gefunden.

Dinge wie Nazi-Bilder, Unterstützung für terroristische Gruppen, die Verwendung von Begriffen wie "White Power" und mehr wurden alle in dem ADL-Bericht beschrieben, in dem behauptet wurde, dass Valve nicht genug tut, um zu verhindern, dass diese hasserfüllten Inhalte ihren Weg auf Steam finden.

"Die Tatsache, dass extremistische und hasserfüllte Inhalte auf Steam relativ leicht zu finden sind, wirft Fragen über die Wirksamkeit der Moderationsbemühungen von Steam auf", heißt es in dem Bericht. Es gibt zwar Filter für Inhalte in Steam, aber diese können ignoriert werden und gelten nicht für nutzergenerierte Inhalte.

Die ADL empfiehlt, dass Valve "signifikante Änderungen an seinem Ansatz zur Plattform-Governance vornimmt, sowohl in Bezug auf die Politik als auch auf die Praxis, um die Art und Weise anzugehen, in der sich Hass und Extremismus auf der Steam-Plattform ausgebreitet haben".

Glauben Sie, dass Valve diese Änderungen braucht?