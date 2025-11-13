Valve will noch keinen Preis für die Steam Machine festlegen, sagt aber, dass sie mit dem Preis für den Bau eines ähnlichen PCs wirklich konkurrenzfähig sein wird

HQ

Valve geht ein kleines Risiko ein und stellt uns die Steam Machine wieder vor. Wie gestern bekannt gegeben wurde, ist es das Hauptstück einer neuen Runde von Hardware von Valve, die Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. Der Gabecube, wie ihn manche genannt haben, sieht aus wie eine hübsche kleine Schachtel, aber die eine Frage, die in aller Munde ist, ist, wie viel wird er kosten?

Valve ist noch nicht ganz bereit, das zu verraten, aber in einem Gespräch mit IGN Hardware-Ingenieur Yazan Aldehayyat sagte er, dass der Preis wettbewerbsfähig ist, wenn man plant, einen PC mit ähnlichen Spezifikationen zu bauen.

"Wenn Sie versuchen, einen PC mit ähnlichen Funktionen und ähnlicher Leistung zu entwickeln, denke ich, dass die Steam Machine ein wirklich konkurrenzfähiger Preis dafür sein wird und ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wird", sagte er. "Die Erschwinglichkeit, die Sie erwähnt haben, ist einer der Gründe, warum wir denken, dass eine Steam Machine im Moment sehr sinnvoll ist. Es ist also einfach etwas, worüber wir jedes Mal nachgedacht haben, wenn wir eine Hardware-Entscheidung getroffen haben, eine Feature-Entscheidung, um sicherzustellen, dass wir es so zugänglich und erschwinglich wie möglich halten."

Da die Hardware relativ bald auf den Markt kommen wird, gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten Monaten einen Preis bestätigen werden. Nachdem das Steam Deck durchgestartet ist, scheint es wieder Vertrauen in die Valve-Hardware zu geben, und wir müssen einfach sehen, ob die Steam Machine ihren Platz auf unseren TV-Ständern finden kann. In der heutigen Welt der 700-Dollar-Konsolen könnte eine erschwingliche Alternative der Schlüssel dazu sein, dass sich die Steam Machine einen Namen macht.