Valve warnt, dass die Speicherpreise weiter steigen und die Lage sich verschlechtert

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Schritt für Schritt werden Konsolen alarmierend schnell teurer, und als Valve im Juni den Preis der Steam Machines ankündigte, reagierten viele negativ auf die Nachricht, dass die Minimalversion (ohne Controller) 879 £ / 1039 € kosten würde.

Nun scheint es sowieso so, als hätte Valve alles verkauft, was es produzieren könnte, aber wann können wir damit rechnen, dass die Preise fallen? Leider scheint die Antwort nicht besonders hoffnungsvoll, denn wenn überhaupt, scheint eine Preiserhöhung wahrscheinlicher zu sein. In einem Interview mit Bloomberg (über GamingBolt) sagt Valve-Mitarbeiter Yazan Aldehayyat:

"Ehrlich gesagt wird es immer noch schlimmer. Nur für den Fall, dass es die Leute nicht wissen. Was die Leute derzeit in den Einzelhandelsregalen sehen, liegt nach unseren Beobachtungen mindestens drei bis sechs Monate hinter dem, was wir bei einer Großmenge sehen."

Dies wird von seinem Valve-Kollegen Pierre-Loup Griffais bestätigt, der im selben Interview ergänzt:

"Wir bauen im Grunde alles, was wir können. Wir sind definitiv durch die Speicherkapazität begrenzt."

Hoffen wir, dass Valve die Preise nicht erhöhen muss, aber das Risiko ist durchaus vorhanden, denn die Chipkrise ist noch lange nicht vorbei und scheint sich in den kommenden Monaten sogar zu verschärfen.