Valve wäre bereit, Microsofts Xbox Game Pass auf Steam zu vertreiben

Im Moment müssen Abonnenten des Online-Angebots "Xbox Game Pass für PC" (10 Euro im Monat) Microsofts eigenen Launcher nutzen, um auf die Spielebibliothek des Anbieters zuzugreifen. Der Geschäftsführer von Valve, Gabe Newell, hat im Gespräch mit PC Gamer angedeutet, dass das Abonnement theoretisch auch auf Steam angeboten werden könnte. Laut dem Manager stehe einem solchen Schritt eigentlich nichts im Weg, denn er selbst habe kein Interesse daran, in seinem PC-Shop etwas Vergleichbares anzubieten.

"Ich glaube nicht, dass wir so etwas selbst machen müssen, also einen eigenen Abonnementdienst aufbauen [...]. Aber für die Kunden ist es eindeutig eine beliebte Option und wir wären mehr als glücklich, mit [Microsoft] zusammenzuarbeiten, um [den Xbox Game Pass] in der Zukunft auf Steam zu haben." Newell hat wohl auch bereits mit Spencer über diese Idee gesprochen, scheinbar aber keine Einigung erzielt: "Wir haben mit [Microsoft] schon über dieses Thema gesprochen. Wenn eure Kunden es wollen, dann solltet ihr herausfinden, wie man das verwirklichen kann. An diesem Punkt befinden wir uns gerade."