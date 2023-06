Valve verzichtet auf Battle Passes auf Dota 2

HQ

Schauen Sie sich heute ein Live-Service-Spiel an und Sie werden einen Battle Pass oder etwas Ähnliches in irgendeiner Form entdecken. Dota 2 wird jedoch bald seinen jährlichen Battle Pass abschaffen, da Valve seine Zeit für produktivere Bemühungen verwenden möchte.

In einem neuen Blogbeitrag erklärt Valve, dass der Battle Pass so weit gewachsen war, dass er "so ziemlich alle Inhalte umfasste, die wir im Laufe des Jahres für Dota produzieren", so dass sich ein Teil des Jahres aufregend anfühlte, der Rest aber "im Vergleich dazu unfruchtbar" war.

Valve wies auch darauf hin, dass "die meisten Dota-Spieler nie einen Battle Pass kaufen und nie Belohnungen daraus erhalten", aber jeder die Vorteile neuer Updates, Helden und mehr erleben kann, wenn sie in Form eines neuen Patches ins Spiel gebracht werden.

Der Battle Pass für Dota 2 oder das Kompendium, wie es vor den Tagen von Fortnite bekannt war, kam einmal im Jahr, während der Internationale, und gab den Spielern Zugang zu neuen kosmetischen Gegenständen. Es ermöglichte den Spielern auch, Geld in den Preispool für The International einzuzahlen, was bedeutete, dass Millionen von Dollar für die Profispieler auf dem Spiel standen. Da dieses Jahr jedoch ausgelassen wird, ist es wahrscheinlich, dass der Preispool nicht so unglaubliche Höhen erreichen wird.

Was hältst du davon, dass Dota 2 seinen Battle Pass fallen lässt?