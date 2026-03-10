Valve verklagte von der UK Performing Right Society wegen angeblicher Nutzung musikalischer Werke ohne Erlaubnis

HQ

Die Performing Right Society, eine in Großbritannien ansässige Organisation für kollektives Rechtemanagement, verklagt den Steam-Eigentümer Valve wegen angeblicher Nutzung musikalischer Werke ohne die Erlaubnis ihrer Mitglieder. Es haben rechtliche Schritte eingeleitet, wobei die PRS argumentiert, Valve habe nie eine Lizenz zur Nutzung der Titel seiner Mitglieder erhalten, darunter Songwriter, Komponisten und Musikverleger.

Wie von GamesIndustry.biz berichtet, erkennt die PRS an, wie Videospielmusik Teil der transformativen Immersion sein kann, die als Teil des gesamten Videospielerlebnisses entsteht. Laut den Rechtsdokumenten argumentiert die PRS jedoch, dass Valve "nie eine Lizenz für die Nutzung der von PRS verwalteten Rechte im Namen seiner Mitglieder, darunter Songwriter, Komponisten und Musikverlage, erhalten hat."

"Viele Spiele, die musikalische Werke von PRS-Mitgliedern enthalten, sind laut Klageschrift auf Steam verfügbar." Große Franchises werden genannt wie Forza Horizon, FIFA und GTA, von denen keines von Valve veröffentlicht oder entwickelt wurde, aber im Steam Store ein Zuhause hat.

"Der Rechtsstreit wird voranschreiten, sofern die Valve Corporation sich nicht positiv auf die Gespräche einlässt und die notwendige Lizenz für die Nutzung des PRS-Repertoires sowohl rückwirkend als auch künftig erhält", sagte die PRS und behauptete, sie habe jahrelang versucht, mit Valve zusammenzuarbeiten, aber nicht auf die "angemessene Beteiligung" des Steam-Besitzers gestoßen.

Dies geschieht als ein weiteres Gerichtsverfahren gegen Valve, nachdem der Generalstaatsanwalt von New York eine Klage eingereicht hat, in der er den Steam-Besitzer beschuldigt, ein jüngeres Publikum mit Lootbox-Mechaniken unfair ins Visier genommen zu haben.