Valve verbietet "Snappy Tappy" in Counter-Strike 2

Die kürzlich eingeführte Tastaturfunktion Tap Snap (Razer) oder Snappy Tappy (Wooting) hat vielen Spielern in Counter-Strike 2 Probleme bereitet, da die auftretenden Seitwärtsbewegungen schwer vorherzusagen sind und mittlerweile von Valve selbst als "Betrug" angesehen werden. Seit gestern sind alle SOCD-Funktionen (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) im Spiel ab gestern verboten.

Ventil auf Snappy

"In letzter Zeit haben einige Hardware-Funktionen die Grenze zwischen manueller Eingabe und Automatisierung verwischt, daher haben wir uns entschieden, eine klare Grenze zu ziehen, was in Counter-Strike akzeptabel ist und was nicht. Wir werden keine Automatisierung (über Scripting oder Hardware) länger zulassen, die diese Kernkompetenzen umgeht, und in Zukunft (und zunächst ausschließlich auf offiziellen Valve-Servern) können Spieler, die im Verdacht stehen, mehrere Spieleraktionen aus einer einzigen Spieleingabe zu automatisieren, aus ihrem Spiel geworfen werden."

Kein Snappy Tappy mehr für dich!