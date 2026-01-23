Valve überarbeitet das geheime Spiel Deadlock erneut im Old Gods, New Blood-Update

HQ

Okay, es wäre vielleicht etwas unfair von mir zu schreiben, dass Valves kommender MOBA-Shooter Deadlock ein "geheimes Spiel" ist. Es ist seit 2024 in der Beta verfügbar, aber es ist immer noch nur spielbar, wenn du ein goldenes Ticket über eine Einladung eines deiner Steam-Freunde hast. Daher gibt es wahrscheinlich noch einige, die von den okkulten Straßen New Yorks ferngehalten werden.

Im Old Gods, New Blood-Update bekommen wir die bisher größten Änderungen für Deadlock. Sechs neue Helden werden dem Spiel hinzugefügt, und genau wie damals, als Mina, Billy, Paige, Victor, Drifter und The Doorman ihren Weg hatten, stimmen die Spieler darüber ab, wann die Neuankömmlinge eintreffen dürfen. In dieser Gruppe gibt es viel Abwechslung, vom Werwolf-Shifter Silver bis zur schläfrigen Katze Rem. Es gibt auch den angeblichen Vampirjäger Venator, eine Einhornfrau namens Celeste, ein untotes Hexenmädchen namens Graves und einen Teufelsjungen, der aussieht, als käme er direkt aus einer AO3-Fanfiction namens Apollo.

Zwei neue Helden erscheinen pro Woche, beginnend in der Woche ab dem 26. Januar. Spieler können abstimmen, indem sie Spiele spielen, entweder im regulären Deadlock oder im neuen Street Brawl-Modus. Street Brawl ist ein temporeicher 4v4-Spielmodus, bei dem die Spieler pro Runde drei Gegenstände auswählen und dann um einen Best-of-Five-Sieg auf den harten Straßen kämpfen müssen.

Auch neue Besucher sorgen für Schlagzeilen, denn es scheint, als würden Amber Hand und Sapphire Flame ein kleines Rebranding durchlaufen. Nun wird die Bernsteinhand als der Verborgene König bekannt sein, eine schattenhafte Gestalt, die in den Tiefen der Stadt wohnt. Die Saphirflamme bekommt die Erzmutter, ein Wesen reiner Ordnung, das in die Stadt zurückkehren will. Beide neuen Patron-Designs bringen bedeutende Veränderungen an den Basen. Natürlich wäre es keine Deadlock Überarbeitung ohne einige Kartenänderungen, die Sie alle im vollständigen Artikel hier sehen können.

Hoffentlich gibt es mit dem immer größeren Charakterbestand und der zunehmenden visuellen Eindruckskraft des Spiels bald Hoffnung auf eine vollständige Veröffentlichung. Vielleicht fällt das mit dem Start der Steam Machine zusammen, die dieses Jahr erscheinen soll.