Valve sieht sich einer Klage von 900 Millionen Dollar wegen "übermäßiger" Provisionsgebühren und "unfairen" Preisen gegenüber.

HQ

Valve, der Eigentümer des größten digitalen Marktplatzes für PC-Spiele, Steam, sieht sich einer Sammelklage im Vereinigten Königreich gegenüber, die 656 Millionen Pfund Schadensersatz fordert. Valve wird in der Klage – die ursprünglich 2024 eingereicht wurde und kürzlich grünes Licht für den Gerichtssaal erhalten hat – beschuldigt, Entwickler im Grunde gezwungen zu haben, ihre Spiele auf Steam zu verkaufen, indem sie es zum einzigen Ort gemacht haben, an den Spieler für zusätzliche Inhalte gehen können.

Dies führt dann zu einer "übermäßigen Provision von bis zu 30 %", die von Entwicklern und Publishern berechnet wird, wenn sie ihre Spiele auf Steam anbieten. Shotbolt behauptet, dass die Spieler dann den Preis zahlen müssen, da die Schöpfer versuchen, die an Steam gezahlte Kosten auszugleichen.

Es wird außerdem behauptet, dass Steam "Publishern verbietet, Produkte über andere Vertriebskanäle zu besseren Bedingungen zu verkaufen, als die gleichen Produkte auf Steam verfügbar sind", was Valve im Grunde dafür kritisiert, den PC-Markt zu monopolisieren.

Die Verteidigung von Valve argumentiert, dass die klagende Gruppe keine ausreichenden Beweise für das Argument der unfairen Preisgestaltung vorlegen kann. "Ohne einen glaubwürdigen Plan zur Berücksichtigung von Steam Keys kann der PCR die tatsächliche effektive Provisionsgebühr von Steam nicht feststellen, und ohne diese kann der PCR nicht feststellen, ob die Provisionsgebühr einen unfairen Preis darstellt", heißt es in dem Klagedokument (via Insider Gaming).

Shotbolts Behauptung ist nicht eine, die sie allein gemacht hat, denn sie vertritt etwa 14 Millionen Steam-Nutzer, die möglicherweise eine Auszahlung erhalten, falls sie gewinnt. Da diese Angelegenheit nun in den Gerichtssaal kommt, müssen wir sehen, wer als Sieger hervorgeht.