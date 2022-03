Valve setzt nun auch Zahlungen an ukrainische Videospielentwickler aus

HQ

Ternox Games ist ein kleines Indie-Studio aus der Ukraine, das vor ein paar Tagen mit der Veröffentlichung eines Schreibens von Valve auf sich aufmerksam machte. In einer geschäftlichen E-Mail informiert Valve das Unternehmen darüber, dass sie die Überweisung der monatlichen Einnahmen aus Steam-Spielen an Firmen in Russland, Weißrussland und der Ukraine bis auf Weiteres gestoppt haben, weil diese Länder Krieg führen.

Der Entwickler versucht Valve durch das Aufbauen von öffentlichem Druck dazu zu bewegen, die Zahlungen an die Ukraine fortzusetzen: "Hey @Valvesoftware @Steam seid ihr okay? Mein Land wurde von Russland attackiert und deshalb entscheidet ihr euch dazu, mir eine Einnahmequelle zu streichen?" Die Diskussionen werden emotional geführt, da sich breite Teile der westlichen Gesellschaft entweder mit Spenden an die Kriegsopfer oder mit Sanktionen gegen Russland positionieren und engagieren. Eine offizielle Stellungnahme von Valve gibt es noch nicht.