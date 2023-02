Valve scheint uns mit dem kommenden Team Fortress 2-Update gespielt zu haben

HQ

Die Team Fortress 2-Community erwachte vor ein paar Tagen zum Leben, nachdem Valve eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der enthüllt wurde, dass das Spiel ein Update erhalten würde, ein "Update in Update-Größe" für diese Angelegenheit, und eines, das "wer weiß, was sonst noch" enthalten könnte. Unnötig zu sagen, dass die breite Formulierung und die offenen Begriffe viele glauben ließen, dass dies etwas wirklich Expansives sein würde.

Dies wird jedoch anscheinend nicht der Fall sein, da Valve bei dieser Aussage einen Rückzieher gemacht und den Originaltext so umformuliert hat, dass eines der beiden oben genannten Zitate jetzt als "Urlaubsaktualisierung" gelesen wird, während das andere vollständig entfernt wurde.

Es wird immer noch erwähnt, dass das Update Folgendes bieten wird: "Gegenstände, Karten, Stichproben, ungewöhnliche Effekte, Kriegsbemalungen und andere von der Community beigesteuerte Korrekturen für das Spiel", aber jeder, der auf viel anderes hofft, sollte seine Erwartungen in Schach halten.

Also, lange Rede, kurzer Sinn, Valve hat uns einen schnellen Zug gemacht und uns ein wenig mit dem ausgetrickst, was dieses Update tatsächlich bieten wird, aber so oder so, wir werden es bald sicher wissen, da das Update für den Sommer geplant zu sein scheint.