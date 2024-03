Valve macht Steam zu einem sichereren Ort für Familien

HQ

Jeder, der Steam recht häufig verwendet, wird mit dem System vertraut sein, das es Benutzern bereits ermöglicht, Spiele und ihre Bibliothek mit anderen Steam -Benutzern zu teilen. Es ist im Moment ein recht rudimentäres System, was zweifellos der Grund dafür ist, dass Valve das System überarbeitet und Pläne für eine neue Familienfunktion vorgelegt hat.

Das System befindet sich derzeit in der Beta-Phase, wird aber wahrscheinlich eher früher als später auf den Markt kommen. Es ermöglicht Benutzern, eine Familie mit bis zu sechs Mitgliedern zu erstellen und dann Familienmitgliedern zu erlauben, ausgewählte Spiele untereinander zu teilen. Benutzer können nur ein Spiel spielen, das kein anderes Mitglied spielt, es sei denn, es gibt mehrere eigene Kopien in der Familie, und um Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten zu schützen, gibt es Kindersicherungsfunktionen, die auch zur Begrenzung der Bildschirmzeit verwendet werden können. Es gibt auch Systeme für Kaufanfragen für Kinder, was bedeutet, dass Ihre Kinder Ihr Bankkonto nicht für Mikrotransaktionen oder neue Spiele leeren.

Jeder kann einer Familie beitreten, aber Valve ist so eingestellt, dass sie überwacht wird, um zu verhindern, dass jemand das System missbraucht. Wenn du am Ende unartig bist, kannst du aus einer Familie geworfen werden, also sei vorsichtig. Und wenn jemand beim Schummeln in einem geteilten Spiel erwischt wird, wird der Besitzer des Spiels gesperrt, also sei vorsichtig mit dem, was du teilst und mit wem du es teilst.

Sie können noch heute der Beta-Version dieses neuen Steam Families beitreten, indem Sie es im Abschnitt Steam Client-Beta-Teilnahme in den Einstellungen aktivieren.